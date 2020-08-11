أسهم اليابان تصعد لأعلى مستوى فى أسبوع بفعل توقعات اتفاق تحفيز أمريكى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى خلال أسبوع مدعومة بآمال بشأن تحفيز مالي أمريكي إضافي لتعزيز أكبر اقتصاد عالمي حيث تكافح الدول الكبرى للتعافي من آثار أزمة فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 1.88 بالمئة عند 22750.24 نقطة وهي أعلى زيادة يومية يسجلها منذ الثالث من أغسطس. وقادت أسهم القطاع الصناعي والسلع الاستهلاكية غير الضرورية المكاسب.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.54 بالمئة.

وقال زعماء بالكونجرس الأمريكي ومسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الاثنين إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق للتخفيف من آثار أزمة كورونا.

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ومن ضمن أهم ثلاثين سهما على المؤشر توبكس كان سهم ميتسوبيشي إيستيت للتطوير العقاري الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.2 بالمئة يليه سهم هوندا موتور الذي صعد 6.38 بالمئة.

أما الأسهم التي سجلت أداء أقل من أداء السوق فشملت سهم مجموعة سوفت بنك الذي تراجع 2.45 بالمئة يعقبه سهم نينتندو المصنعة لألعاب الفيديو ونزل 0.83 بالمئة.

وسجل 204 أسهم ارتفاعا على المؤشر نيكي مقابل تراجع 19 سهما.