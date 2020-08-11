شكرا لقرائتكم خبر عن 39.5 % نسبة مساهمة الشباب في قوة العمل عام2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 /2020 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم.

ومن منطلق اهتمام الدولة بالشباب يتم عقد مؤتمر وطني بصفة دورية للـشباب سنوياً منذ عام 2016 ليكون تحت شعار " ابدع .... انطلق " ليكون بمثابة منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة والشباب والدولة بكافة مؤسساتها المختلفة لكونهم اساسين في تغيير الدولة عن كونه للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه أولئك الشباب.





مــن أهــــم مؤشـــرات الشـــباب:

طبـــقاً لتقديـــرات الســكان عــام 2020:

بلــغ عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 20,6 مليــون نسمة بنسبـة 21% من إجمالي السكان(51,5% ذكـــور ،48.5% إنـــاث).

طبقاً لبيانات النشرة السنوية للتعليم العالي عام 2018/2019 :

بلـغ إجمـالي عـــدد الطـلاب المقيــديـــن بالتعليـــم العالـــي حـــوالـى 3 مليــــون طـالب (51.1 %ذكــــور، 48.9٪إنـاث)، منهـم147616 طالــب مقـيد بالمعـاهـد الفـنية فــوق المتــوســط حكـوميــة/ خاصـــة ( 47.4٪ ذكــــور، 52.6٪ إنــــاث).

بلـغت نسبــة المقيديــن فـي الكليات النظريـة بالجامـعات الحكوميـة والأزهــر 77,6 ٪ من إجمالي المقيديــن مقابل 22,4٪ في الكليات العمليـة.

بلغت نسبـة المقيديــن فـي الكليات النظرية بالجامــعات الخاصـة 25,6٪ مقابــل 74,4٪ فـي الكليـات العمليــة.

بلغ متوسـط عــدد الطلاب لكل عضـو هيـئة تدريــس ومعاونيــهم 22 طـالب فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهـــــر مقابـــل 18 طالـب بالجامـــعات الخاصــة.

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية عام 2018:

بلــغ إجمالـي عــدد خريجـي الجــامعات الحكوميـة والخاصــة 430139 خريــج منهـم 406369 خريجـاً مــن الجامـــعات الحكــومية بنسبة 94,5٪ و عدد 23770 خريجــاً من الجامــعات الخـاصة بنسبة 5,5٪.

طبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2019:

بلغت نسبة مساهـمة الشـباب (18-29 سنة) فـــي قــوة العمـــل 39.5٪ (61,6٪ذكـور،16.0٪إنـاث) منـــــهم:

9.2 ٪ أميــين.

39.0 ٪ حاصلين على مؤهــــل متوسـط .

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33.9% حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

بلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 52.9 ٪(49.1٪ ذكور ،79.2 ٪ إناث)، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 21.0 ٪(16.4 % ذكــــور ، 53.1٪ إنـــــاث).

بلغت نسبـة الشبــاب المشــتركـين فـي التأمينـات الاجتماعيـة22.7٪من إجمالي العاملـين (18.8٪ ذكـور ،49.6٪إنـاث).

بلـغت نسبــة الشــباب المشـتركـين في التأمـين الصـحي 17,2٪ مـــن إجـمالـي العاملين (13,2 % ذكـور، 44.7٪إنـاث).

بلغ معـدل البطالة بــين الشــباب 17.3٪ (10.6٪ ذكـور ، 44.6٪إنـاث).

بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى36.1٪ (25.1٪ ذكـور ، 53.2٪ إنـاث) مقابـل 15.6٪ للحاصـلين على مؤهـل متوسـط فــني (9.8% ذكـور ، 49.6٪إناث).

طبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام2018 :

بـلغت نسبـة حـالات الـزواج للـذكـور في الـفئة الـعمرية (18-29 سنه)60,1٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2018 مقابل 82,5٪ للإناث.

بـلـغت نسبـة إشـهادات الطـلاق للـذكـور في نفس الفـئة العمرية 21,1٪ من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2018 مقابل 40,9٪ للإنـــاث.

طبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2019 (بيانات أولية)

بلغ معـدل الوفيـات بين الشبـاب في الفــئة العمرية (15-29 سنه) 0.8 لكـل ألف شــاب (1لكل ألف من الذكـور، 0,5 لكل ألف من الإنـاث).

طبقاً لبيانات بحث الدخل والانفاق عام 2017/2018:

بلغت نسبة الشـباب المدخنـين في الفــئة العمـرية (18-29 سنه) 15.3% من إجمالي المدخنين .

34.9% من الشباب في الفئة العمرية ( 18ـ 29 سنه) يعانون من الفقر ويمثل غير الفقراء 65.1% لنفس الفئة العمرية.