شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تهبط 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 900 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب صباح اليوم في مصر تراجع بقيمة 10 جنيهات ليبلغ سعر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 900 جنيها للجرام في سوق الصاغة، عقب تراجع سعر أوقية الذهب عالمياً لتنزل ادني من ألفي دولار مسجلة 1999 دولار الآن، مع توقعات بهبوط اخر للأسعار الساعات القليلة المقبلة.





سعر الذهب اليوم:عيار 18 سجل 771 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1028 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7200 جنيها.

أوقية الذهب 1999 دولار .

وكان إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، قال إنه بناءاً علي تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من سنه 2020 ،فقد تراجع الطلب ، علي المشغولات الذهبيه ، في مصر بنسبه 70% مقارنه بنفس الفتره من 2019 حيث وصل حجم المبيعات الي 1.7 طن مقارنة ب 5.5 طن.

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واضاف، أن حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول تراجع بنسب متفاوته حيث بلغ التراجع في الإمارات العربيه المتحده نسبة 86% و السعوديه بنسبه 80٪؜ و الكويت بنسبه 35٪؜.

وبحسب واصف، أثبتت التقارير أن تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبه 31٪؜ للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثماري ( سبائك و عملات ) بنسبه 10% مقارنه بسنه 2019 .

وهناك ارتباط وثيق بين سعر الذهب وكذلك الدولار، فكلما هبط سعر الدولار، وثبت سعر أوقية الذهب عالميا فإن المعدن النفيس يشهد هبوطا فى مصر استجابة لهبوط الدولار، لكن هذا الأسبوع سجل الذهب ارتفاعات كبيرة فى سوق الصاغة رغم انخفاض الدولار، فما أسباب ذلك؟

وتابع، إن هناك عدة مؤشرات أكدت أن الذهب كان سيحل هذه الارتفاعات التاريخية، منها أن الذهب عالميا أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف نتيجة انخفاض الدولار الشهر الماضى، لافتاً إلى أن نشر بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادى ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملاذا آمنا.