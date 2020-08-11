الاقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات بالصين فى يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مبيعات السيارات في الصين في يوليو 16.4 بالمئة على أساس سنوي، مسجلة رابع مكسب شهري على التوالي إذ تبتعد أكبر سوق للسيارات في العالم عن مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس .

وارتفعت المبيعات إلى 2.11 مليون سيارة في يوليو لكنها تظل منخفضة 12.7 بالمئة منذ بداية العام عند 12.37 مليون سيارة وفقا لبيانات مبيعات الجملة من اتحاد مصنعي السيارات في الصين.

ويتوقع الاتجاد أن تنخفض مبيعات السيارات بنحو عشرة بالمئة هذا العام إلا إذا حدثت موجة ثانية من الإصابات بالفيروس مما قد يعمق الانخفاض إلى نحو 20 بالمئة.

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وفي إشارة مبشرة للعديد من شركات صناعة السيارات العالمية التي تستثمر بقوة في السيارات الكهربائية لسوق الصين، أنهت مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة 12 شهرا من الانخفاض لتقفز 19.3 بالمئة إلى 98 ألف سيارة.

ويتوقع اتحاد مصنعي السيارات أن تبلغ مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة 1.1 مليون سيارة هذا العام، بانخفاض بنحو 11 بالمئة على أساس سنوي.

تشمل فئة الطاقة الجديدة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجين القابلة لإعادة الشحن والعاملة بخلايا الوقود الهيدروجيني.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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