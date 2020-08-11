شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات السيارات بالصين فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مبيعات السيارات في الصين في يوليو 16.4 بالمئة على أساس سنوي، مسجلة رابع مكسب شهري على التوالي إذ تبتعد أكبر سوق للسيارات في العالم عن مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.
وارتفعت المبيعات إلى 2.11 مليون سيارة في يوليو لكنها تظل منخفضة 12.7 بالمئة منذ بداية العام عند 12.37 مليون سيارة وفقا لبيانات مبيعات الجملة من اتحاد مصنعي السيارات في الصين.
ويتوقع الاتجاد أن تنخفض مبيعات السيارات بنحو عشرة بالمئة هذا العام إلا إذا حدثت موجة ثانية من الإصابات بالفيروس مما قد يعمق الانخفاض إلى نحو 20 بالمئة.
وفي إشارة مبشرة للعديد من شركات صناعة السيارات العالمية التي تستثمر بقوة في السيارات الكهربائية لسوق الصين، أنهت مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة 12 شهرا من الانخفاض لتقفز 19.3 بالمئة إلى 98 ألف سيارة.
ويتوقع اتحاد مصنعي السيارات أن تبلغ مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة 1.1 مليون سيارة هذا العام، بانخفاض بنحو 11 بالمئة على أساس سنوي.
تشمل فئة الطاقة الجديدة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجين القابلة لإعادة الشحن والعاملة بخلايا الوقود الهيدروجيني.
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