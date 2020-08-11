طيران إماراتي يسجل خسارة فصلية تتجاوز ربع مليار درهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلنت شركة العربية للطيران (إماراتية)، الاثنين، أنها تكبدت خسائر بلغت قيمتها 239 مليون درهم (65 مليون دولار تقريبا) في الربع الثاني من العام، مرجعة السبب إلى انهيار نشاط السفر بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأقلت شركة الطيران الإماراتية 80 ألف مسافر في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو حزيران، وفقا لحسابات أجرتها رويترز استندت إلى بيانات الشركة.

وفي مقابل 80 ألفا فقط، نقلت الشركة نفسها 2.59 مليون مسافر في نفس الفترة العام الماضي عندما حققت ربحا بلغ 210 ملايين درهم (57 مليون دولار تقريبا).

وسجلت شركة الطيران المنخفض التكلفة، التي تسير رحلات من مراكز في الإمارات ومصر والمغرب، إيرادات بقيمة 120 مليون درهم فقط، بالمقارنة مع 1.14 مليار درهم في نفس الفترة قبل عام.

وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ “عبدالله بن محمد آل ثاني” إن ”التأثير الكبير لوباء كوفيد-19 تبلور على حركة الطيران خلال الربع الثاني نتيجة لإغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية في جميع الأسواق الرئيسية“.

والطيران هو أحد أشد القطاعات تضررا خلال أزمة كوفيد-19، وهو ما اضطر شركات طيران لخفض أعداد العاملين والسعي للحصول على مساعدات حكومية.