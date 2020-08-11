شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بصدد تجديد الايجابية- تحليل - 11-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

بدأ سعر الزوج باستقبال العزم الإيجابي الجديد باندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 50 ليحافظ بذلك على ثباته فوق الدعم الأولي المتمركز عند 124.50, كذلك الاستقرار العام ضمن محاور القناة الصاعدة يعزز التوقع الصاعد لنبقى بانتظار تسجيل السعر للأهداف الإيجابية والمتمركزة حاليا حول 125.30 و 126.00 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الأولي والثبات دونه, فإن ذلك يعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وليجبره على تشكيل ارتداد تصحيحي هابط ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة الرئيسية والممتد نحو 123.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.50 و 126.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد