شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين دون أي جديد-تحليل - 11-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استقرار سعر الزوج ضمن محاور القناة الصاعدة إلا أنه يستمر بتشكيل تداولات جانبية نظرا لثبات المحاور المتمثلة بالحاجز المتمركز عند 139.65 ومستوى الدعم الأولي المستقر قرب 137.65.
لاستئناف المحاولات الصاعدة, يحتاج السعر لعزم إيجابي قوي ليمكنه ذلك من اختراق الحاجز المذكور سابقا وليفتح الباب أمامه لتسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 140.80 و 142.35, حاليا سنبقى على ترجيح التذبذب الجانبي المؤقت وانتظار تجاوز السعر لإحدى المحاور المذكورة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.00 و 139.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور
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