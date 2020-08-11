شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر المحاولات الصاعدة– تحليل - 11-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس مستوى 1009.00 متأُثرا بالضغوط الإيجابية المتكررة والمقدمة من قبل المؤشرات الرئيسية, ما سبق وباستمرار تمركز السعر فوق مستوى 915.00 فإن ذلك يدعوا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 1040.00 وصولا نحو 1105.0 خلال الفترة القادمة.

كذلك تذبذب المتوسط المتحرك 55 دون الدعم الأولي المستقر عتد 915.00 يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد وليزيد ذلك من فرص الوصول نحو المحطات الإيجابية الإضافية المقترحة سابقا.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع ما بين 930.00 و 1040.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد