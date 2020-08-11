شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يرتد صاعدا– تحليل -11-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره الإيجابي فوق الدعم المتمركز عند 2.7700 لنلاحظ بدء تشكيله لموجات صاعدة مؤكدا بذلك تأثره بسيطرة الميل الرئيسي الصاعد بوصوله نحو 2.8600.

يحتاج السعر لعزم إيجابي جديد ليحافظ بذلك على الاستمرارية الإيجابية ليمكنه ذلك من الضغط على الحاجز المستقر عند 3.0000 والذي بتجاوزه سينجح بالوصول نحو الأهداف الإضافية المستقرة عند 3.1200 و 3.3000 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 3.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد