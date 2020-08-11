شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تفتح أبوابها لتحديث بيانات مساهمي شمال الزور الأحد المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتجه بورصة الكويت نحو فتح مقرها الرئيسي اعتباراً من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين، لاستقبال مساهمي شركة "شمال الزور" والتعاقد مع الوسطاء بخصوص ذلك الطرح، حيث ستنضم تلك الشركة للكيانات المسجلة بالسوق الأول اعتباراً من 16 الجاري.

ويأتي هذا الاستثناء لتسهيل استقبال مساهمي الشركة، بشرط اتخاذ الإجراءات الصحية والاحترازية، على أن يسبقها تحديد موعد بين شركة الوساطة وعميلها، بحسب صحيفة الرأي.

وكانت شركة بورصة الكويت قد دعت مؤخرا، قطاع الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة لاجتماع تنسيقي بهدف الترتيب لإدراج شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في مقصورة السوق الأول اعتباراً من 16 أغسطس الجاري.

ومؤخرا، انضمت البيانات الخاصة بـ "شمال الزور" إلى قائمة الشركات المدرجة في البورصة، إذ تم استحداث صفحة لها تشمل توضيحاً لأغراض الشركة التي تتمثل ببناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة شمال الزور (المرحلة الاولى)، إلى جانب رأس المال البالغ 110 ملايين دينار.

Advertisements

وتُبين الصفحة قائمة كبار المساهمين الذين يملكون 5% وأكثر من رأسمال الشركة، إذ تضمنت شركة شمال الزور الأولى القابضة بحصة تبلغ 40%، والمؤسسة العامة للتأمينات بملكية تبلغ 5%، والهيئة العامة للاستثمار بـ5%، وذلك حسب آخر تحديث في 9 أغسطس الجاري.

وبحسب الموقع الرسمي للبورصة، سيتم التداول على أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في السوق الأول تحت اسم "شمال الزور".

وكانت هيئة أسواق المال في الكويت قد وافقت في مايو الماضي على إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

وأشارت هيئة أسواق المال، في بيان سابق، أن تلك الموافقة صدرت عقب إتمام عملية الاكتتاب في 50% من أسهم رأسمال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين. ومن المتوقع أن يجري إدراج أسهم الشركة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.