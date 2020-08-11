شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية تكشف عن الشركات التي قدمت أسرع خدمة إنترنت بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، التقرير الربعي لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس" للربع الثاني من عام 2020.

وبحسب التقرير الذي نشر على موقع الهيئة وشمل مقارنات بين سرعات المشغلين في المملكة وبيانات بسرعات التحميل والرفع، وتصنيفًا لأفضل المشغلين في كل منطقة من مناطق المملكة، ومؤشرات أخرى عن أداء أكثر التطبيقات والألعاب استخداماً في المملكة.

وسجلت المملكة ارتفاعًا في سرعات الهاتف المتنقل عن المتوسط العالمي، حيث بلغت سرعة التحميل في المملكة 66.54 ميجابت في الثانية، فيما يقدر المعدل العالمي لتحميل البيانات 34.67 ميجابت في الثانية.

وتصدرت شركة السعودية للاتصالات المتنقلة "زين" قائمة الشركات في متوسط سرعات الإنترنت الثابت على مستوى التحميل، لتسجل معدلات بسرعة 103.25 ميجابت في الثانية، فيما جاءت شركة الاتصالات السعودية في المركز الأول بين شركات تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، بسرعة تحميل تبلغ 66.23 ميجابت في الثانية.

وتضمن التقرير أبرز مؤشرات نشر شبكة الجيل الخامس، مشيرًا إلى وصول المحافظات التي تتوفر بها شبكة الجيل الخامس إلى 35 محافظة، وتصدرت شركة زين قائمة الشركات حيث بلغ عدد المحافظات التي تغطيها 27 محافظة، فيما جاءت شركة الاتصالات السعودية في المركز الأول من حيث سرعة تحميل الجيل الخامس المتنقل.

وعلى صعيد مؤشرات الألعاب والتطبيقات، كشف التقرير الربعي عن إحصائيات تتعلق بأداء أكثر 5 تطبيقات للتواصل الاجتماعي استخداماً في المملكة وأكثر 5 ألعاب وتطبيقات للاجتماعات المرئية، مستعرضاً أداء المشغلين في كل تطبيق من حيث سرعات الوصول والتصفح.

وقالت الهيئة إن أحد أهداف إصدار التقرير الربعي لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس" هو تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين.

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وأضافت أن من شأن هذا التقرير أيضًا تعزيز الشفافية في السوق من خلال البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق بالمملكة.

وكانت الهيئة أصدرت في نهاية يوليو الماضي، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، كشف المؤشر بلوغ إجمالي الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدم الخدمة 72.096 ألف شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها، مشيرةً إلى أن 69% من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية.

وي ذات الشهر، يشار إلى أن هيئة الاتصالات السعودية قررت تمديد الموعد النهائي للتقدم على طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذ النوع من الخدمات.