شكرا لقرائتكم خبر عن نيوم ترسي عقداً رئيسياً على بكتل للإنشاءات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أرست شركة نيوم عقداً مع شركة الإنشاءات العالمية "بكتل" لتصميم وتطوير وإدارة مشروعات البنية التحتية الرئيسية بمنطقة نيوم، ومن بينها تطوير بنية تحتية متكاملة ومنظومة تنقل متقدمة تتسم بكفاءة اتصالية عالية تشمل جميع المرافق الخدمية المصاحبة للربط بكل سلاسة بين مدن نيوم الإدراكية التي سيتم إنشاؤها.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، منحت نيوم العقد لشركة "بكتل" كمدير تنفيذي لإدارة المشروع وبموجبه ستعمل الشركة المتخصصة على توفير خدماتها وخبراتها الواسعة في تخطيط وتنفيذ أحدث مشروعات شبكات النقل المتقدمة على مستوى العالم وأكثرها تطوراً إلى جانب الكثير من المشروعات الأخرى.

وكانت شركة نيوم بدأت في تجهيز البنية التحتية لبناء المدن "الإدراكية" الأكثر تطوراً في العالم من خلال الاتفاق مع مجموعة الاتصالات السعودية، في خطوة تهدف من خلالها لتكون وجهة رائدة عالمياً لجذب أفضل العقول والاستثمارات.

وبينت الشركة أن مجموعة الاتصالات السعودية ستوفر تقنية اتصالات الجيل الخامس في منطقة "نيوم" بسرعة تعادل 10 أضعاف سرعة شبكات الجيل الرابع الحالية لتعزيز التقنيات والحلول الذكية المتقدمة التي سيتم تطبيقها في محيط المنطقة.

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وكانت الهيئة المسئولة عن مشروع "نيوم" أعلنت في يوليو الماضي عن توقيعها شراكة مع "إير بروداكتس" الامريكية و"أكوا باور" بقيمة 5 مليار دولار لبناء منشأة لإنتاج الهيدروجين في نيوم بطريقة صديقة للبيئة لتوفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وكان ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أطلق في أكتوبر 2018 مشروع نيوم شمال المملكة.

وسيعمل مشروع "نيوم" على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، وسيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وتقع المنطقة التي سيبنى بها المشروع الجديد بمنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر.

وسيشتمل مشروع "نيوم" على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.