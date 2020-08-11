شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرامكو السعودية يتوقع تحسن الطلب على النفط نهاية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية التنفيذي تحسن الطلب على النفط مع نهاية العام وسط مضي شركته قدما في رفع الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا وتشغيل بعض المصافي كمصفاة نفط جازان والتي تعتزم تشغيلها بالربع الأول من 2021.

وتوقع الناصر أيضا نمواً في الطلب المحلي على الوقود في أغسطس، مشيراً إلى أن خطة الشركة للإنفاق الرأسمالي في 2021 ستكون أقل بكثير من الهدف السابق عند ما بين 40 مليار و45 مليار دولار، بحسب الأسواق العربية.

وأعلنت أرامكو الأحد الماضي عن تراجع أرباحها بنسبة 73.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، وقالت إنها حققت صافي أرباح بلغ 24.6 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 92.6 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وكانت أرامكو قد حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع الأول 2019.

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