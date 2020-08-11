شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في خمسة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 106.12 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.12 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.18، بينما حقق الأدنى له عند 105.92.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.05 تريليون ين مقابل 0.82 تريليون ين في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.00 تريليون ين، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي عكست تسارع النمو إلى 6.3% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 6.2%.

وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 41.1 مقابل 38.8 في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 40.0، بينما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية اتساع الانكماش إلى ما قيمته 36.0 مقابل 44.0، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 48.2.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس نمو 0.3% مقابل انكماش 0.2% في حزيران/يونيو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.3%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تقلص الانكماش إلى 0.7% مقابل 0.8%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1%.