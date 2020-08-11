شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل التداولات إيجابية متغاضية عن فرض الصين عقوبات على 11 مواطن أمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر مع تغاضي المستثمرين عن تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين وفرض الصين عقوبات على أحدى عشرة مواطناً أمريكياً من بينهم أعضاء مجلس الشيوخ تيد كروز، ماركو روبيو وتوم كوتون بالإضافة لكل من جوش هاولي وبات تومي.

وجاء تلك الخطوة من قبل بكين عقب اعلن واشنطون الأسبوع الماضي أنها ستفرض جولة جديدة من العقوبات على أحدى عشرة فرداً متضمنين زعيمة هونج كونج كاري لام لدورها في الإشراف على تنفيذ سياسات بكين لقمح الحريات والعملية الديمقراطية في مدينة هونج كونج وذلك بالإضافة إلى مسئولين صينيين آخرين.

ويأتي ذلك وسط تطلع الأسواق إلى المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين بحلول 15 من آب/أغسطس وذلك بهدف مراجعة مسئولي البلدان لم تم تنفيذه من المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، ومن المفترض أن إدارة ترامب تسعى لتحقيق تقدم حول ذلك الملف على أعتاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 1.05 تريليون ين مقابل 0.82 تريليون ين في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.00 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى 167.5 مليار ين مقابل 1,177 مليار ين في أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 110 مليار ين.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي عكست تسارع النمو إلى 6.3% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 6.2، ويأتي وسط التطلع لكشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية لشهر تموز/يوليو والتي قد تقلص انكماش الأوضاع الحالية والمستقبلية إلى 40.0 و48.2 مقابل 38.8 و44.0 في حزيران/يونيو.

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وبالنظر إلى الاقتصاد الاسترالي فقد تابعنا منه الكشف عن قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت انكماشاً يما قيمته 14 مقابل اتساع عند 1 في حزيران/يونيو، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش بما قيمته 7 في حزيران/يونيو.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 2.13% ليربح 33.02 نقطة ويصل إلى المستوى 1,579.76، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.70% ليربح هو الأخر 380.66 نقطة ويصل إلى المستوى 22,710.60.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.74% ليربح 34.88 نقطة ويصل إلى المستوى 4,759.75، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.45% ليربح هو لأخر 15.34 نقطة ويصل إلى المستوى 3,394.59.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 2.18% ليربح 531.33 نقطة ويصل إلى المستوى 24,908.76، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.63% ليربح هو الأخر 38.93 نقطة ويصل إلى المستوى 2,425.31.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.08% ليربح 9.51 نقطة ويصل إلى المستوى 11,692.95، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.07% ليربح هو الأخر 65.10 نقطة ويصل إلى المستوى 6,175.30.