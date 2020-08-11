شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الرابع من آب/أغسطس الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.34% إلى مستويات 0.7174 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7150، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7177، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.7145.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت انكماشاً يما قيمته 14 مقابل اتساع عند ما قيمته 1 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش بما قيمته 7 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس نمو 0.3% مقابل انكماش 0.2% في حزيران/يونيو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.3%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تقلص الانكماش إلى 0.7% مقابل 0.8%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1%.