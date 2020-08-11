شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الثقة في الأعمال في استراليا خلال تموز/يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت انكماشاً يما قيمته 14 مقابل اتساع عند ما قيمته 1 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش بما قيمته 7 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انكماش الثقة في الأعمال في استراليا خلال تموز/يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.