شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من اختراق مستوى 0.9153 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والتي تستهدف مستوى 0.9213 كمحطة إيجابية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يقدّم الدعم الإيجابي للسعر ليعزز التوقعات بالارتفاع، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 0.9153 ثم 0.9140 سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد