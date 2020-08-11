شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتكز على الدعم – تحليل - 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية الآن، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة وفعالة، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو مستوى 0.7290 كمحطة رئيسية تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 0.7125 سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة قبل العودة للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7125 والمقاومة 0.7240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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