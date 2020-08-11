شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت مستقر – تحليل - 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية طفيفة ليستقر فوق مستوى 45.00 دولار، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو 47.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 44.40 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد