شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزحف نحو الأعلى – تحليل - 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية هادئة ليبقى مستقراً فوق حاجز 42.00، ويتحرك داخل قناة لحظية صاعدة ننتظر أن تدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب، مع التذكير بأن أهدافنا الإيجابية المتوقعة تبدأ عند 43.05 وتمتد إلى 45.00.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 41.05 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد