الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 11-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً واضحاً لمقاومة القناة اللحظية الهابطة واستقر فوقه، ليكمل تشكيل نموذج علم استمراري صاعد يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لزيارة مقاومة القناة الرئيسية الصاعدة التي تتواجد الآن عند 30.60، والتي تمثّل الهدف الرئيسي التالي للموجة الصاعدة.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 28.70 سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً والتوجه نحو مناطق 27.35 وقد يمتد إلى 26.20 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.30 والمقاومة 30.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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