شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه ضغط سلبي – تحليل - 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب كسراً لدعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليقترب الآن من مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% الذي يشكّل دعم مهم عند 2008.80، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الإجمالي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 2090.00.

من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية اليوم، ويحتاج السعر لاختراق 2039.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو الهدف المذكور، مع الانتباه إلى أن كسر 2008.80 سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي يصل هدفه التالي إلى 1967.90 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 2000.00 والمقاومة 2060.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي