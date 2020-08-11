شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يعود للانخفاض – تحليل - 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي دون مستوى 1.3362، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط، والذي يستهدف مناطق 1.3200 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3362 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3250 والمقاومة 1.3400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط