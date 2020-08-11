شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر المقاومة – تحليل - 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار مقابل الين اختباراً لخط المقاومة الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه ويحافظ على ثباته دونه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو مستوى 105.20 كمحطة رئيسية أولى.
نشير إلى أن كسر 105.75 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، بينما يمثل الثبات دون 106.44 شرط أساسي لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.20 والمقاومة 106.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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