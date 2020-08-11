شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن المتوسط المتحرك 50 من تشكيل أرضية دعم جيدة أمام زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، ليبدأ بتقديم تداولات إيجابية الآن، في طريقه للتوجه نحو مستوى 1.3185 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 1.2965.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3185

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد