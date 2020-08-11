شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يضغط على الدعم – تحليل - 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار محاولة لكسر مستوى 1.1737 مع افتتاح اليوم لكنه يعود للتحرك فوقه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً حتى الآن، تدعمه الإشارات الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1.1850 ثم 1.1908.

نذكر بأن كسر مستوى 1.1737 والثبات دونه سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1632 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1680 والمقاومة 1.1850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد