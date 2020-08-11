وفرة يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 11-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم وفرة (2100) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حادة بنسبة بلغت 4.81% بما يعادل 2.80 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 61.19، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 61.19، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 67.51.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 56.30 ومستوى المقاومة 65.00.
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