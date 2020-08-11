شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم البلاد (1140) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 24.22، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 30.25 إلى 18.18)، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 24.22، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 25.64 الذي يمثل نسبة 61.8% من نف المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.40 ومستوى المقاومة 25.00.