شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.63% بما يعادل 0.08 نقطة، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 13.08.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 13.08.