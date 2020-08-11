شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة وتغليف يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم طباعة وتغليف (4270) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب قوية في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.72% بما يعادل 0.40 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.18، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 16.13 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.18 ومستوى المقاومة 16.13.