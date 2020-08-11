صناعة الورق يحلق عالياً – تحليل صباحي – 11-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم صناعة الورق (2300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وفي الوقت نفسه يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.83% بما يعادل 1.95 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 38.05، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 44.88.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.00 ومستوى المقاومة 44.88.
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