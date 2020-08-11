شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم النقل الجماعي (4040) في آخر جلساته، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.39% بما يعادل 0.38 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.20، ليستهدف مستوى المقاومة 17.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.60 ومستوى المقاومة 17.04.