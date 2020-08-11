شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يسيطر عليه اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.84% بما يعادل 0.06 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 6.95، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.95 ومستوى المقاومة 7.44.