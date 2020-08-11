شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم العربي الوطني (1080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، محققاً مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.10% بما يعادل 0.02 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.82، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 20.98.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.60 ومستوى المقاومة 20.00.
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