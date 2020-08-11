شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأسمنت: نحتاج 250 مليون جنيه لدفع مستحقات وتعويضات 800 عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم المناسترلى، المصفى العام للشركة القومية للأسمنت، أن جملة العاملين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم نحو 800 عامل يحتاجون لحوالى 250 مليون جنيه على الأقل؛ لدفع مستحقاتهم التى أقرتها الجهات المعنية بعد تصفية الشركة .

وتعد الشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، تأسست عام 1956، وبتاريخ 2/10/2018، صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل الشركة وتصفيتها، وذلك على ضوء العرض المرئى لاستشارى مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذى انتهى إلى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحى المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت وأوصى بعدم ضخ أية أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل.

أضاف إبراهيم المناسترلى لـ"الخليج 365" أن هناك 350 عاملا تقدموا للحصول على مستحقاتهم، حيث من المقرر الانتهاء منها خلال شهرين، لافتا إنه من المتوقع تقديم بقية العاملين نحو 450 عاملا للحصول على مستحقاتهم أيضا الفترة المقبلة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تزامنا مع الإسراع بأعمال التصفية وبيع المعدات والخردة والتى تتم على قدم وساق .

أضاف أن هناك نحو 200 عامل يمارسون أعمالهم داخل الشركة فى مختلف الإدارات ويحصلون على كافة مستحقاتهم؛ لحين إتمام عمليات التصفية فى حين يحصل العمال الذين لم يقدموا للحصول على مستحقاتهم على أساسى رواتبهم؛ لحين إتمام نهاية علاقتهم بالشركة، لافتا إنه سيتم تحديد جلسة مزايدة بنهاية الشهر الجارى لبيع معدات وخردة .