شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الحساب الجاري لليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.05 تريليون ين مقابل 0.82 تريليون ين في أيار/مايو الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.00 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 167.5 مليار ين مقابل 1,177 مليار ين في أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 110 مليار ين.

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