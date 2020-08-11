شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل حصد المكاسب – تحليل صباحي – 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب طفيفة ولكنها متتالية في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.08% بما يعادل 5.65 نقطة، وذلك في ظل استقرار تداولاته اعلى مستوى 7,407.09، وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها.

لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية كما هي خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 7,808.54، طيلة ثبات مستوى الدعم 7,407.09.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,257.16 ومستوى المقاومة 7,600.00.