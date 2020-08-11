شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع النقل يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر قطاع النقل (TTNI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ليهاجم بهذا الصعود مستوى المقاومة 3,997.01، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى القصير (من 4,769.47 إلى 2,747.32)، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.66% بما يعادل 26.27 نقطة، مدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 3,997.01، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 4,336.73 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,873.35 ومستوى المقاومة 4,141.91.