شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل يجني أرباحه – تحليل صباحي – 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل (TDAI) في آخر جلساته، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.06% بما يعادل -2.32 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 3,748.17، ليستهدف مستوى المقاومة 4,045.74.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,748.17 ومستوى المقاومة 3,940.00.