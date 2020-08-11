شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتأمين يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المتحدة للتأمين (8190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.40% بما يعادل 0.04 نقطة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.24، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 10.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.78 ومستوى المقاومة 10.24.