الاقتصاد

مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى يستقر بمنطقة دعم قوية – تحليل صباحي – 11-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى (NOMUC) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.11% بما يعادل 9.299 نقطة فقط، ليظل المؤشر مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لذلك نحن نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 7,956.43، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9,495.97.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,610.00 ومستوى المقاومة 8,605.53.

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