شكرا لقرائتكم خبر عن أصول (OSOUL) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الاثنين بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 80 فلس، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 70 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 86 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 78.3 بينما مستوى المقاومة هو 82.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط