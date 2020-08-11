شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 14٫70 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم 13٫50 فلس، وهو الهدف السعري الذي اشرنا الى إمكانية الوصول اليه في تقريرنا الاخير، كما يتداول استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم لمستوى المقاومة 17 فلس كمستوى أول ثم 19٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 13 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.5 بينما مستوى المقاومة هو 14.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد