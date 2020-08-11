ماذا حدث بأسواق الغاز الطبيعى خلال شهرى مايو ويونيو 2020؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعى المسـجل فـى مركـز هنـرى بالسـوق الأمريكى خلال شهر يونيو 2020 ليصل إلى 1.63 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى اليابان خلال شهر مايو 2020 بمقـدار 0.06دولار لكـــل مليـــون وحدة حرارية بريطانية، ليصـــل إلـــى 9.41 دولار لكـــل مليـــون وحدة حرارية بريطانية، وذلك وفقا لتقارير منظمة الدول العربية المصدرة للنفط.

بينمــا انخفض متوســط أســعار اســتيراد الغــاز الطبيعــى المســيل فــى الصــين بمقــدار 0.76دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصـل إلـى6.90 دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية .

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كمـا انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسـيل فـى كوريـا الجنوبيـة بمقـدار 0.20 دولار لكـل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 8.98 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

أما فيما يتعلق بالصادرات بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين حوالى 2.140 مليون طن خلال شهر مايو 2020، مستأثرة بحصة 16.7 %من الإجمالى.

وكانت دراسة أجراها الاتحاد الدولى للغاز وآخرون، أن جائحة فيروس كورونا ستخفض الطلب العالمى على الغاز الطبيعى والغاز الطبيعى المسال نحو 4% فى 2020 من مستويات قياسية مرتفعة فى 2019 وفقا لرويترز، أن بإمكان الطلب بالرغم من ذلك أن يتعافى إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 خلال العامين المقبلين مع استعادة الاقتصاد العالمى للزخم، مشيرة إلى وفرة المعروض واستمرار انخفاض الأسعار.

وتوقع التقرير تراجع الطلب العالمى على الغاز المسال نحو 4.2 بالمئة فى 2020 بعدما ارتفع 13% فى 2019 إلى مستوى قياسى بلغ 482 مليار متر مكعب.