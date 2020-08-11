شكرا لقرائتكم خبر عن 239 مليون درهم خسارة فصلية للعربية للطيران بسبب انخفاض أعداد المسافرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت العربية للطيران، اليوم الاثنين، إنها تحولت إلى تكبد خسارة قدرها 239 مليون درهم (46 مليون دولار) فى الربع الثانى من العام بعد انهيار نشاط السفر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ووفقا لحسابات أجرتها رويترز استنادا إلى بيان صادر عن الشركة اليوم، نقلت شركة الطيران الإماراتية الوحيدة المدرجة 80 ألف مسافر فى الفترة من أبريل إلى يونيو، يأتى ذلك بالمقارنة مع 2.59 مليون مسافر فى نفس الفترة العام الماضى عندما حققت ربحا بلغ 210 ملايين درهم.

وقالت شركة الطيران المنخفض التكلفة، التى تسير رحلات من مراكز فى الإمارات ومصر والمغرب، إنها استقطبت إيرادات بقيمة 120 مليون درهم. يأتى ذلك بالمقارنة مع 1.14 مليار درهم فى نفس الفترة قبل عام.

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وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الله بن محمد آل ثانى "تبلور التأثير الكبير لوباء كوفيد-19 على حركة الطيران خلال الربع الثانى نتيجة لإغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية فى جميع الأسواق الرئيسية".

والطيران، هو أحد أشد القطاعات تضررا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد الكوفيد-19، وهو ما اضطر شركات طيران لخفض أعداد العاملين والسعى للحصول على مساعدات حكومية.