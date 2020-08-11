شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى يرتفع 0.79 فى بداية التعاملات فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر نيكي القياسى، في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، وزاد نيكي 0.79 % إلى 22505.51 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.93 % إلى 1561.16 نقطة.

وفى وقت سابق،ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وزاد نيكي 0.07 في المئة إلى 22433.78 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.01 في المئة إلى 1549.96 نقطة.