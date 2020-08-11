شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث "طالب الثانوية" على طريق بلطيم.. تعرف على تعويض حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهل الكثيرون ممن تعرضوا لحوادث على الطرق السريعة احقيتهم فى الحصول على تعويض فى حالة الوفاة أو الإصابة فى حادث بسبب الاصطدام بسيارة مجهولة على الطريق، والتى يتعمد فاعلها الهروب من مكان الحادث قبل الاستعلام عنه لتجنب المسائلة القانونية، وكثيرا ما تنتهى بالحصول على إعانة بسيطة من بعض الجهات غير المختصة، لا تفى باحتياجات أصحاب الكارثة، وخاصة الأسر أصحاب الدخل المحدود التى لا تملك دخلا ثابتا أو معاشا أو تأمينا من أى نوع يكفيهم ذل السؤال.

ويمكن الحصول على تعويض كفله القانون لمتضررى تلك الحوادث عن طريق "الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع"، والمعروف أيضا باسم "صندوق الحوادث المجهلة"، بصفته الجهة المنوط بها صرف مبلغ التعويض.

ويؤدى الصندوق طبقا للقانون مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، للضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه ويتم ذلك عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد اقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.