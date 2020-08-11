شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حجم التجارة بين روسيا والصين خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 5.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين عن الفترة من يناير إلى يونيو 2020 تراجع بنسبة 5.7 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ 48.168 مليار دولار. وأفاد بيان لهيئة الجمارك الروسية، اليوم الاثنين، بأن الصادرات من روسيا إلى الصين بلغت 23.757 مليار دولار بانخفاض قدره 11.6 بالمئة، بينما بلغت قيمة الواردات من الصين إلى روسيا 24.411 مليار دولار بنمو قدره 0.8 بالمئة، وأضاف البيان أن حصة الصين من إجمالي التبادل التجاري الخارجي لروسيا خلال الفترة المشار إليها ارتفعت إلى 18.1 بالمئة مقارنة بـ16 بالمئة في العام 2019.

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