شكرا لقرائتكم خبر عن قروض البنوك الإيطالية للشركات تسجل أكبر زيادة فى ثمانى سنوات ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الاثنين، أن إقراض البنوك الإيطالية للشركات ارتفع بشكل حاد فى يونيو مع استئناف الشركات النشاط بعد إغلاق لفترة طويلة وسط تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال البنك المركزى الإيطالى، فى تقرير إن قروض البنوك للشركات غير المالية ارتفعت 3.7 بالمئة على أساس سنوى فى يونيو ، أو تقريبا ضعفى الزيادة المسجلة فى مايو والبالغة 1.9 بالمئة، وهى أكبر زيادة منذ نوفمبر 2011 .

وواصلت البنوك الإيطالية، تقليل إجمالى القروض غير المدفوعة لتنخفض إلى 68.1 مليار يورو (80 مليار دولار) فى نهاية يونيو مقابل 71.2 مليار يورو قبل شهر.